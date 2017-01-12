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Бывший тренер сборной Англии Грэм Тэйлор скончался на 73-м году жизни
Спорт

Бывший тренер сборной Англии Грэм Тэйлор скончался на 73-м году жизни

Сегодня 17:21
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Бывший тренер сборной Англии Грэм Тэйлор скончался на 73-м году жизни

Лондон, 12 января. Известный британский футбольный тренер Грэм Тэйлор, который возглавлял английскую сборную в девяностых годах, скончался в четверг в возрасте 72-х лет.  По словам родственников Грэма, причиной смерти стала остановка сердца, пишет «Свободная пресса».

Напомним, что Тейлор начал свою спортивную карьеру, выступая в клубах «Гримсби Таун» и «Линкольн Сити» в качестве защитника. В 1972 году он был вынужден оставить карьеру футболиста из-за травмы бедра и занялся тренерской работой. С 1962 по 2003 годы он готовил игроков «Линкольн Сити», «Уотфорда», «Астон Виллы» и ряда других известных английских клубов, а с 1990 по 1993 годы возглавлял сборную Англии.

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Геннадий Плющев
#грэм тэйлор
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