Бывший тренер сборной Англии Грэм Тэйлор скончался на 73-м году жизни

Лондон, 12 января. Известный британский футбольный тренер Грэм Тэйлор, который возглавлял английскую сборную в девяностых годах, скончался в четверг в возрасте 72-х лет. По словам родственников Грэма, причиной смерти стала остановка сердца, пишет «Свободная пресса».

Напомним, что Тейлор начал свою спортивную карьеру, выступая в клубах «Гримсби Таун» и «Линкольн Сити» в качестве защитника. В 1972 году он был вынужден оставить карьеру футболиста из-за травмы бедра и занялся тренерской работой. С 1962 по 2003 годы он готовил игроков «Линкольн Сити», «Уотфорда», «Астон Виллы» и ряда других известных английских клубов, а с 1990 по 1993 годы возглавлял сборную Англии.