Депутат Рады послал «сильных украинских воинов» на Красную площадь

Киев, 12 января. Депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук выразил уверенность в том, что украинские войска захватят Москву и проведут танковый парад на Красной площади. Такое заявление он сделал в эфире украинского телевидения.

Тетерук отметил, что украинцы являются «сильными воинами».

«Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно», — заявил Тетерук.

Впрочем, ведущий отнесся к заявлению Тетерука со скепсисом, напомнив, что даже менее амбициозное обещание экс-министра обороны Валерия Гелетея провести парад в Севастополе так и не было сдержано.

В России также не восприняли подобное высказывание всерьез. Сенатор Алексей Пушков назвал слова Тетерука «глупыми фантазиями».