Ушедший в отставку глава Адыгеи рассказал, почему называет Путина Perpetuum Mobile

Москва, 12 января. Ушедший в отставку глава Адыгеи Аслан Тхакушинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил за поддержку и совместную работу, а также объяснил, почему называет Путина Perpetuum Mobile, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вам я очень благодарен за совместную работу, за постоянную поддержку. Я вас называю — Perpetuum Mobile, то есть человек, который везде, все время», — заявил Тхакушинов.

Экс-глава Адыгеи также спросил президента РФ, что помогает ему справиться с рабочей нагрузкой: «Это самбо, наверное, дзюдо?» Путин ответил: «Точно».

Ранее, в декабре 2016 года, как сообщает Газета.Ru, Путин рассказал японским журналистам, что борьба дзюдо была его «первой любовью».