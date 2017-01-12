Вспомогательные суда Тихоокеанского флота проводят колку льдов на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Вспомогательный флот ТОФ начал обкалывать лед в базах кораблей и подлодок на Камчатке.

К обколке льда привлечены рейдовые буксиры нового поколения РБ-406 и РБ-407, которые обладают высокой маневренностью. Буксиры могут ломать лед толщиной до полуметра практически с борта корабля без опасения его повредить. Обколка льда будет производиться в бухте Крашенинникова и в Авачинской губе. В зимний период для обеспечения безопасности стоянки подлодок и кораблей Тихоокеанского флота рейдовые буксиры совершат порядка 100 выходов.