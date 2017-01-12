Перевернувшийся грузовик парализовал движение на МКАД

Москва, 12 января. Авария на внешней стороне МКАД привела к перекрытию полос движения. Об этом журналистам в четверг сообщили сотрудники правоохранительных органов российской столицы.

Инцидент произошел на 23-м километре кольцевой автодороги. Как передает издание РИАМО, малолитражный грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями и перевернулся.

Согласно предварительной информации, на месте ДТП работают врачи. Полиция рекомендовала водителям объезжать проблемный участок по Варшавскому шоссе и улице Верхние поля.

Напомним, ранее стало известно о том, что дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области унесло жизни двух человек.

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