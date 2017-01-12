Сенатор Ковитиди: запрещая «Дождь», Украина нарушает международное право

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил вещание либерального российского телеканала «Дождь» из-за его позиции по Крыму, сообщил представитель ведомства Сергей Костинский. Вводя ограничения на вещание, украинская сторона нарушает международное право и позиции договорных отношений, считает член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди.

Отметим, телеканал исключили из сетки вещания из-за нарушения «Дождем» рекламного законодательства Украины и позиции телеканала по Крыму. Соответствующее решение вступит в силу ориентировочно 13 февраля. В свою очередь гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сожалеет о приостановке вещания телеканала и выражает надежду на то, что украинский зритель сможет просматривать программы через официальный сайт.

Друзья, на Украине официально запретили наше вещание. Очень жаль https://t.co/Hj2CPiSVEX — Телеканал Дождь (@tvrain) January 12, 2017

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Киев отключит телеканал, российская сторона вынуждена будет обратиться в ОБСЕ с просьбой разобраться в ситуации.

«В соответствии со статьей 65 Конституции РФ Республика Крым является субъектом Российской Федерации, и естественно, что «Дождь», как и другие телеканалы, руководствуется нашим законодательством при изображении карты России. По-другому быть не может. А то, что касается решения Нацсовета, я думаю, что оно более чем непоследовательно, ведь в декабре 2014 года именно этот совет признал российский телеканал «Дождь» соответствующим требованиям европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины. Поэтому в данном случае имеет место достаточно спорная позиция Киева, но она, по всей видимости, обусловлена всем тем, что происходит в Крыму. Это нарушение норм международного права и договорных отношений, потому что если были какие-то вопросы, то Украина должна была в установленном законном порядке предупредить руководство телеканала о своем решении», — заключила Ковитиди.

Напомним, член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский заявлял, что «Дождь» изображал Крым частью Российской Федерации, что можно расценивать как посягательство на территориальную целостность Украины. Ранее власти Украины уже запретили трансляцию «Первого канала», «России 24», «Звезды», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, «Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви» и другие.