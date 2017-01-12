Захарова рассказала корреспонденту ФАН о возможности возвращения России в G8

Москва, 12 января. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала возможность восстановления формата G8 в связи с недавним заявлением главы итальянского МИД Анджелино Альфано.

Отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, насколько реально возвращение России в «большую восьмерку», Захарова заявила: «Это не наша проблема. Это проблема оставшейся семерки. У нас очень четкая позиция по этому вопросу!»

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать.