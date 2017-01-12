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Петербуржцев призвали готовить санки и ватрушки из-за надвигающегося снегопада
Общество

Петербуржцев призвали готовить санки и ватрушки из-за надвигающегося снегопада

Сегодня 17:20
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Петербуржцев призвали готовить санки и ватрушки из-за надвигающегося снегопада

Санкт-Петербург, 12 января. Главный метеоролог Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что жителей Северной столицы в ближайшее время ждет по-настоящему зимняя погода. По его словам, 14 января в Петербурге ожидается обильный снегопад.

«В ближайшие дни ждем снег, — написал синоптик на своей странице в социальной сети Facebook.  — Завтра поменьше, в субботу побольше, так что можно готовить санки и «ватрушки». 

Колесов также добавил, что температура воздуха в Петербурге до конца недели будет колебаться в районе от -5 до -7 градусов ночью до нуля градусов днем, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, накануне сообщалось, что обильные снежные осадки придут в столицу в ближайшие дни, прирост снежного покрова составит до 6 см.

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Тимур Румянцев
#петербург #снег
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