Блуждавших несколько часов в лесу под Томском школьников госпитализировали

Томск, 12 января. Ученикам четвертого класса Кисловской средней школы в Томской области, которые заблудились во время лыжной подготовки, потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Стоит напомнить, что ученики начальной школы потерялись в лесу вместе с учителем во время урока физкультуры под Томском. Дети провели в лесу около восьми часов.

«Десять детей доставлены в медицинские учреждения Томска, это несколько больниц. Шестеро — в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных стабильное», — говорится в сообщении.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало о побеге пятилетнего ребенка из детского сада в Тюмени. Пятилетний малыш несколько часов гулял по улицам в 30-градусный мороз. При этом воспитатели детского сада не заметили пропажу ребенка.