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Захарова рассказала, как Москва планирует строить отношения с Трампом
Политика

Захарова рассказала, как Москва планирует строить отношения с Трампом

Сегодня 17:08
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Захарова рассказала, как Москва планирует строить отношения с Трампом

Москва, 12 января. Москва не предполагает, что с администрацией избранного президента США Дональда Трампа будет легко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что политика — сложная вещь. По ее словам, давать прогнозы на работу с администрацией Трампа пока преждевременно.

«Мы наблюдали такие предвыборные страсти, в мясорубку которых пошла мораль американских политиков, — заметила она. — Будет день, и будет пища. Будем ориентироваться на деятельность Вашингтона».

Представитель МИД РФ подчеркнула при этом, что «нет сомнений в том, что у нас много вопросов, по которым есть разногласия». Она отметила, что Москва не предполагает, что будет легко.

комментарии
Алексей Громов
#мария захарова
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Танкисты Челябинска начали подготовку к танковому биатлону
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