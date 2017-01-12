Захарова рассказала, как Москва планирует строить отношения с Трампом

Москва, 12 января. Москва не предполагает, что с администрацией избранного президента США Дональда Трампа будет легко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что политика — сложная вещь. По ее словам, давать прогнозы на работу с администрацией Трампа пока преждевременно.

«Мы наблюдали такие предвыборные страсти, в мясорубку которых пошла мораль американских политиков, — заметила она. — Будет день, и будет пища. Будем ориентироваться на деятельность Вашингтона».

Представитель МИД РФ подчеркнула при этом, что «нет сомнений в том, что у нас много вопросов, по которым есть разногласия». Она отметила, что Москва не предполагает, что будет легко.