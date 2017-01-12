Саакашвили рассказал, как оставил Порошенко без «карманных» денег

Киев, 12 января. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко главным коррупционером, комментируя назначение своего преемника Максима Степанова. По словам политика, он лично добился того, чтобы деньги, которые прежде шли напрямую «в карман Порошенко», начали поступать в бюджет.

«Президент Украины нагло врет, он прекрасно понимает, что это неправда. Речь идет не о тех деньгах, которые должны были поступить в бюджет, а о тех, которые должны были поступить ему в карман», — отметил Саакашвили, выступая в эфире украинского телевидения.

Он подчеркнул, что с великим трудом «выбил» у Порошенко деньги на строительство дорог, несмотря на то, что украинский президент сам является уроженцем Одесской области. Напомним, что пост губернатора региона после отстранения Саакашвили занял Максим Степанов.