Танкисты Челябинска начали подготовку к танковому биатлону

Челябинск, 12 января. Бойцы 90-й танковой дивизии Центрального военного округа проходят курс подготовки к конкурсу «Танковый биатлон».

Тренировки призваны сплотить экипажи боевых машин, так как успешное выполнение заданий зависит от каждого из них. Мехводы должны виртуозно преодолевать препятствия в виде минных заграждений, косогоров и колейных мостов, рвов и траншей. Наводчикам предстоит точно поразить статичные и мобильные мишени в движении и с позиции огневой точки. В качестве целей будут выступать не только танки условного противника, но и низколетящие вертолеты на расстоянии до 2200 метров.