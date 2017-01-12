МПК отказался раскрывать фамилии российских спортсменов из доклада ВАДА

Москва, 12 января. Руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) отказалось предоставлять Паралимпийскому комитету России (ПКР) фамилии российских спортсменов, которые указаны в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом проинформировали официальные представители ПКР.

Речь идет о документе, который подготовил глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Российская сторона обратилась с запросом в МПК в декабре 2016 года, однако спортивная организация указала на то, что расследование все еще ведется.

Напомним, ранее президент ПКР Владимир Лукин пообещал ликвидировать «допинговую заразу».

Читайте по теме: Мутко назвал ложью заявления о госпрограмме поддержки допинга в России