Пушков: Речь Тиллерсона проходила в атмосфере антироссийской истерии

Кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон накануне, 11 января, выступил в американском Сенате с речью, в которой много времени было уделено Российской Федерации. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлением Тиллерсона по поводу Крыма и собирается «терпеливо разъяснять» свою позицию новой администрации Дональда Трампа. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил о речи кандидата на пост главы Госдепа с членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, политиком, ученым и общественным деятелем, профессором МГИМО Алексеем Пушковым.

В ходе своей речи Тиллерсон заявил, что присоединение Крыма к России — незаконно. Он отметил, что новая администрация Белого дома признает полуостров российским лишь в том случае, если будут выработаны соглашения, которые устраивают Украину.

— Алексей Константинович, речь Тиллерсона — человека, награжденного Орденом Дружбы с Россией — мне показалась слегка агрессивной. Можете ли вы согласиться с таким мнением?

— На мой взгляд, при оценке выступления Тиллерсона на слушаниях в Сенате следует учитывать ту атмосферу, в которой проходили слушания. Это атмосфера крайней антироссийской истерии. Каждый день в информационное пространство выбрасываются данные, призванные дискредитировать Дональда Трампа, причем это увязывается, так или иначе, с Россией, как, в частности, последнее обвинение Трампа и утверждение о том, что у Москвы якобы есть на него некий компромат, и так далее.

Такой антироссийской атмосферы не было давно в Соединенных Штатах, причем широкая коалиция противников администрации Трампа вбрасывает все новые и новые информационные поводы и фейковые новости для того, чтобы эту атмосферу поддержать и еще более накалить. В этих условиях ожидать от Тиллерсона глубинного выступления было абсолютно нереалистично. Мне было ясно, еще когда его кандидатуру на позицию главы Госдепа выдвинул Дональд Трамп, что на слушаниях позиция Тиллерсона изменится в сторону политического мейнстрима Соединенных Штатов, которая будет приемлема для широкого круга американских политиков, конгрессменов и сенаторов. Что он, собственно, и сделал.

— Были у вас мысли о том, что Тиллерсон на слушаниях предложит новые концепции во внешней политике?

— Я абсолютно точно не предполагал разговоров о том, что Соединенные Штаты могут расстаться с НАТО или пойти по пути признания Крыма российским. На мой взгляд, это все вообще не стоит на повестке дня. Это в основном обвинения, которые выдвигаются в адрес самого Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона со стороны проигравшей стороны — демократов и американских неоконсерваторов. Уверен, что перед Трампом вопрос признания Крыма российским не стоит. Скорее, полуостров просто не будет фигурировать как важный пункт в повестке дня российско-американских отношений и будет отведен на третью-четвертую позицию как тема. Но мне казалось нереальным ожидать, что Соединенные Штаты при Трампе признают вхождение Крыма в состав Российской Федерации, тем более, что для нас это не имеет абсолютно никакого значения, потому что этот факт уже исторически состоявшийся. Как к нему относятся США нас, в общем, не слишком волнует. Поэтому по основным вопросам Тиллерсон озвучил свою позицию, как я уже сказал, в рамках американского политического мейнстрима с различными вариациями.

— Что за вариации?

— В частности, Тиллерсон ни слова не сказал о необходимости свержения Башара Асада в Сирии, что было одной из главных задач, если не самой главной, уходящей администрации Барака Обамы. Тиллерсон наоборот сказал, что администрация Трампа сосредоточится на борьбе с «Исламским государством» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации, — Прим. ФАН) и защите гражданского населения. По другим позициям, как мне кажется, у него было выступление в духе жесткого реализма (есть такое направление в американской политической мысли), и, конечно, он предпринял все усилия для того, чтобы снять обвинения в свой адрес, что он слишком мягко относится к России. Эти две задачи он выполнил.

— Какая сейчас главная цель Тиллерсона?

— Я думаю, она заключается в том, чтобы получить поддержку при подтверждении его на пост государственного секретаря. И поэтому, какую политику он и администрация Трампа будут проводить на самом деле, мы увидим через некоторое время после вступления новоизбранного президента в должность. На мой взгляд, Тиллерсон решал конкретную задачу — добиться своего утверждения на этот пост. Этим и определялось содержание его выступления.