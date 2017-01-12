Новости Новороссии: нацбатальоны у границ ЛНР, Горловка и Ясиноватая под огнем орудий ВСУ

Новороссия, 12 января. ВСУ перебросили бойцов украинских нацбатальонов и наемников из Грузии в зону АТО в Донбассе. Киевские силовики открыли огонь по КПП на севере Горловки из тяжелых минометов. Обстрелом ВСУ был уничтожен жилой частный дом на окраине Ясиноватой.

КПП под Горловкой под ударами 120-мм минометов

По информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, накануне вечером интенсивному обстрелу со стороны украинских подразделений подвергся контрольно-пропускной пункт «Майорск».

Военнослужащие ВСУ открыли огонь по району КПП «Майорск», расположенного на севере от Горловки, около 22.00 часов. Силовики вели обстрел из запрещенных условиями минских соглашений тяжелых минометов калибра 120 мм. Всего было зафиксировано 10 прилетов мин, рассказал источник в ДНР.

В ходе обстрела украинские подразделения также использовали крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Огонь велся в нерабочее время, соответственно, никого из гражданского населения в этот момент на КПП не было, поэтому жертв среди мирных жителей в результате обстрела нет.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о том, что киевские силовики выпустили 270 крупнокалиберных артснарядов и мин по Донецку, Ясиноватой, Горловке и селам на юге республики. Обстрелом ВСУ был частично разрушен жилой дом, находящийся в Петровском районе столицы, и перебит газопровод.

Свыше 60 бойцов нацбатальонов ВСУ прибыли в зону АТО

Как заявил официальный представитель штаба Народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко в ходе сегодняшнего брифинга, украинская армия начала набор добровольцев в спецподразделения, дислоцирующиеся в зоне АТО в Донбассе.

Отбор военнослужащих проводится в военной части 2-го батальона 54-й бригады ВСУ недалеко от села Троицкое. Добровольцам предлагается пройти обучение с последующим прохождением службы в разведывательных войсках. Согласно данным разведки республики, учения будут проводиться на базе ПВД в районе населенного пункта Старобельск, рассказал Марочко.

Кроме того, как доложили разведчики ЛНР, командование украинской армии продолжает осуществлять перегруппировку войск на линии разграничения сторон. Вблизи населенного пункта Троицкое было также зафиксировано прибытие более 60 бойцов украинских националистических батальонов и подразделений наемников из Грузии на позиции ВСУ в регионе.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили о восьми обстрелах прифронтовых зон республики с направления позиций украинских подразделений. Под ударами тяжелых минометов и вооружения БМП оказались опорные пункты народной милиции в районах населенных пунктов Калиновка, Калиново и Фрунзе.

Силовики сожгли жилой дом на окраине Ясиноватой

Руководитель администрации Ясиноватой Олег Моргун сообщил, что в результате массированных обстрелов со стороны подразделений украинской армии на окраине города был уничтожен жилой частный дом.

Киевские силовики обстреливали окрестности Ясиноватой из крупнокалиберных арторудий и минометов. В результате прямого попадания снаряда сгорел частный жилой дом, располагавшийся по адресу: улица Победы, 27. Как подчеркивает мэр города, хозяева на момент ведения огня, к счастью, отсутствовали. Другие местные жители в результате обстрела в регионе также не пострадали.

Кроме того, жители населенного пункта Красный Партизан, расположенного на окраине Ясиноватой, уже третий день остаются без света. Бригады энергетиков по-прежнему не могут начать восстановительные работы из-за непрекращающихся обстрелов с направления опорных пунктов украинских силовиков, рассказал Олег Моргун.

Напомним, ранее в мэрии Донецка сообщили, что жилой дом в Петровском районе на западной окраине города получил значительные разрушения под огнем военнослужащих ВСУ. Украинские подразделения также обесточили Донецкую фильтровальную станцию. Жители восьми населенных пунктов в регионе по-прежнему остаются без света.

Армия Украины жива только благодаря волонтерам

Представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко сообщил, что обеспечение подразделений украинской армии по-прежнему остается на крайне низком уровне.

Разведка ЛНР зафиксировала факт перемещения техники с позиций ВСУ вблизи села Троицкое в район поселка городского типа Мироновский, где дислоцируются подразделения 54-й бригады армии Украины. Ранее разведчики уже отмечали неудовлетворительное обеспечение вещевым имуществом и материальными средствами военнослужащих этого подразделения, рассказал представитель штаба Народной милиции ЛНР.

Андрей Марочко также подчеркнул, что киевские силовики обеспечиваются всем необходимым преимущественно благодаря работе волонтерских организаций. Это говорит об абсолютном равнодушии и некомпетентности представителей командования украинской армии, резюмировал он.