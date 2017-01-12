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Захарова шутливо «приголубила» обиженный Трампом CNN
Политика

Захарова шутливо «приголубила» обиженный Трампом CNN

Сегодня 17:04
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Захарова шутливо «приголубила» обиженный Трампом CNN

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции подшутила над журналистами CNN, отметив, что в отличие от избранного президента США Донльада Трампа, общается с ними с удовольствием, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Выслушав вопрос от CNN, Захарова в шутку отметила: «В отличие от [избранного президента] США я с вами с удовольствием разговариваю. Дожили, да?»

Представитель МИД РФ прокомментировала высказывание Трампа о CNN — напомним, накануне он обвинил канал в производстве «фейковых новостей». 

«В том, что он сказал, тоже Россия виновата? Если вы наблюдаете непостоянство в суждениях у американских политиков и вам хочется уверенности, читайте сайт российского МИД», — порекомендовала Захарова. 

«Не боитесь, RT, сидеть вместе с CNN? Уголок пропагандистов», — пошутила спикер. 

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Герман Парло
#мария захарова
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Танкисты Челябинска начали подготовку к танковому биатлону
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