Захарова шутливо «приголубила» обиженный Трампом CNN

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции подшутила над журналистами CNN, отметив, что в отличие от избранного президента США Донльада Трампа, общается с ними с удовольствием, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выслушав вопрос от CNN, Захарова в шутку отметила: «В отличие от [избранного президента] США я с вами с удовольствием разговариваю. Дожили, да?»

Представитель МИД РФ прокомментировала высказывание Трампа о CNN — напомним, накануне он обвинил канал в производстве «фейковых новостей».