Захарова о размещении войск США в Польше: Будут стрелять из танков по «хакерам»

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена размещением американских войск в Польше.

Захарова обратила внимание, что Москва озабочена размещением войск США не только в странах Прибалтики, но и в других государствах, в частности Польше.

«Неважно где, важно — зачем? Они из танков будут стрелять по «хакерам»? — пошутила она. — От диалога с нами отказываются. Полноформатного диалога нет».

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