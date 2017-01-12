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Политика
Захарова о размещении войск США в Польше: Будут стрелять из танков по «хакерам»

Захарова о размещении войск США в Польше: Будут стрелять из танков по «хакерам»

16:53  12 Января 2017
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Захарова о размещении войск США в Польше: Будут стрелять из танка по «хакерам»

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена размещением американских войск в Польше.

Захарова обратила внимание, что Москва озабочена размещением войск США не только в странах Прибалтики, но и в других государствах, в частности Польше.

«Неважно где, важно — зачем? Они из танков будут стрелять по «хакерам»? — пошутила она. — От диалога с нами отказываются. Полноформатного диалога нет».

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#мария захарова
Алексей Громов
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