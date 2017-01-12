Депутат Рады пообещал «сильным украинским воинам» парад на Красной площади

Киев, 12 января. Депутат Верховной рады Андрей Тетерук уверен, что украинская армия может легко одолеть захватить Москву и устроить в российской столице танковый парад победителей. Такое заявление народный избранник сделал, выступая в эфире украинского телевидения.

«Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно», — отметил он.

Ведущий телепрограммы отнесся к заявлению парламентария со скепсисом, указав на то, что украинские политики нередко делают подобные заявления, которые на деле оказываются бесконечно далеки от реальности. В частности, он напомнил, как летом 2014 года министр обороны Валерий Гелетей обещал провести парад в Севастополе.

Российские политики уже отреагировали на «пророчество» Тетерука. Так, например, член Совета Федерации России Алексей Пушков написал в Twitter, что «глупые фантазии о параде украинской армии на Красной площади сродни мечтам польских генералов о совместном параде гитлеровских и польских войск в Москве».