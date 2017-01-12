Огромная черепаха подожгла два дома в США

Техас, 12 января. В американском городе Сан-Антонио 68-килограммовая домашняя черепаха опрокинула в клетке нагревательную лампу, в результате чего произошел крупный пожар. Об этом сообщает телеканал Fox San Antonio.

В результате пожара дом, в котором находилась черепаха, полностью выгорел изнутри. Также от пожара пострадал соседний дом. Стоимость ущерба, который нанесла черепаха, оценивается в 160 тысяч долларов.

Сама черепаха пострадал от ожогов на панцире. Владелец домашней черепахи назвал данный инцидент несчастным случаем, отметив, что уже обратился в страховую компанию для решения вопроса о возмещении убытков.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в одном из многоквартирных домов подмосковной Балашихи поймали питона, который уснул на батарее отопления.