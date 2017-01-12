Террористы ИГ в Мосуле крадут женщин из семей и отдают в рабство

Мосул, 12 января. Новостной канал AraNews взял интервью у нескольких женщин, живших на оккупированных запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) территориях. Одна из них рассказала, каким образом и под каким предлогом боевики этой экстремистской группировки крадут женщин у мужей.

Дословно женщина рассказала следующее: «Боевики ИГ призывали женщин бросать своих мужей и уходить к террористам группировки. Однажды я пришла в магазин, забыв закрыть глаза накидкой. Меня тут же арестовали боевики ИГ и заявили, что мой муж не должен был разрешать мне появляться в общественном месте в таком виде. Они потребовали уйти от него и выйти замуж за одного из джихадистов. Они задержали меня до полуночи и только после этого разрешили уйти. Мой муж очень сильно переживал. У нас шесть детей, а эти уроды хотели разрушить нашу семью. Надеюсь, Аллах уничтожит их, и я больше никогда не увижу ни одного из этих экстремистов».