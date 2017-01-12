Глава Башкирии уволил главврача больницы, где пациентке пришлось ползти на рентген

Уфа, 12 января. Главврач уфимской больницы №13 уволен по поручению главы Башкирии Рустэма Хамитова. Такой решение было принято в связи с инцидентом с пациенткой, вынужденной ползти в кабинет рентгена.

«Мною дано указание освободить главного врача от должности», — подчеркнул Хамитов.

Ранее сообщалось о том, что женщина с травмированной лодыжкой была вынужденна ползком подниматься в рентген-кабинет поликлиники по необорудованной лестнице из-за неработающего лифта. Женщина, которую сопровождала родная дочь, попросила помощи у медсестры, однако та отказалась им помогать и отправила решать свои проблемы к главному врачу поликлиники. В Сети также было опубликовано соответствующее видео.