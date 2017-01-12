«Роскосмос» планирует создать на орбите искусственную жизнь

Москва, 12 января. Российские ученые готовятся провести на борту Международной космической станции уникальный эксперимент по 3D-печати живых тканей и органов.

Уникальный эксперимент получил название «Магнитный 3D-биопринтер», на предварительном этапе ученые создадут и настроят оборудование, предназначенное для эксперимента, после чего космонавты пройдут обучение, и приборы будут доставлены на орбиту. Этот эксперимент предназначен для изучения возможности «киборгизации» человеческих органов и придания им дополнительной защиты от радиации и иных отрицательных воздействий космического пространства. Условия невесомости позволяют добиться новых возможностей от биопечати, когда слои наносятся не один на другой, а одновременно с разных сторон, пишут Известия.