Украина назначила виновником запрета телеканала «Дождь» «Квартет И»

Киев, 12 января. Киев признал, что запрет на вещание телеканала «Дождь» на Украине связан с показом фильмов «Квартета И» «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики», которые транслировались в эфире данного телеканала 31 декабря.

В данных кинолентах украинская сторона обнаружила «популяризацию правоохранительных органов государства-агрессора», что, согласно сообщению на сайте Национального совета Украины, является нарушением украинского закона «О кинематографии».

Киеву не понравилось, что в рамках вещания российского телеканала Крым предстает как часть России. Еще одно нарушение — трансляция рекламы, Украина запрещает это иностранным телеканалам.

Ранее, как сообщает Национальная служба новостей, стало известно, что вещание российского телеканала «Дождь» на Украине запрещено.

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила, как сообщает Газета.Ru, что ей «очень жаль», что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание телеканала на территории страны.