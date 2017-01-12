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Захарова рассказала, как в Европе скрывают правду о крушении Boeing в Донбассе
Политика

Захарова рассказала, как в Европе скрывают правду о крушении Boeing в Донбассе

Сегодня 16:52
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МИД РФ опасается, что материалы по крушению Boeing в Донбассе будут цензурированы

Москва, 12 января. Российская сторона в течение двух лет обращала внимание на то, что на месте крушения малайзийского Boeing в Донбассе могут находиться важные фрагменты. Теперь это доказали и голландские журналисты. Это доказывает несостоятельность группы следователей, занимающихся расследованием крушения самолета. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.  

Захарова прокомментировала задержание голландских журналистов, которые вернулись с места крушения малайзийского Boeing в Донбассе с фрагментами тел и обломками самолета. Захарова отметила, что  Россия на протяжении двух лет говорила о том, что важные фрагменты так и не были увезены, а теперь это подтвердилось и голландскими журналистами. 

«Есть опасение, что информация не дойдет до общественности в Европе. Есть опасения в том, что эти материалы могут быть цензурированы. Явно просматривается нервозность Гааги к любым свидетельствам несостоятельности следственной группы», — подчеркнула Захарова. 

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Герман Парло
#мария захарова
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