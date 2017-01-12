Захарова рассказала, как в Европе скрывают правду о крушении Boeing в Донбассе

Москва, 12 января. Российская сторона в течение двух лет обращала внимание на то, что на месте крушения малайзийского Boeing в Донбассе могут находиться важные фрагменты. Теперь это доказали и голландские журналисты. Это доказывает несостоятельность группы следователей, занимающихся расследованием крушения самолета. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала задержание голландских журналистов, которые вернулись с места крушения малайзийского Boeing в Донбассе с фрагментами тел и обломками самолета. Захарова отметила, что Россия на протяжении двух лет говорила о том, что важные фрагменты так и не были увезены, а теперь это подтвердилось и голландскими журналистами.