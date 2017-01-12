Тайваньская HTC показала «двухголовый» смартфон-шпион

Тайвань, 12 января. Компания HTC из Тайваня презентовала новый смартфон U Ultra, главной особенностью которого стал двойной экран. Один экран будет предназначен для основных функций, а второй — для отображений уведомлений и напоминаний.

Гаджет будет оснащен двумя камерами с разрешением 12 и 16 мегапикселей и сканером для распознавания отпечатков пальцев. Кроме того, смартфон сможет анализировать поведение пользователя, чтобы адаптироваться под его интересы и предлагать приложения, которые могут его заинтересовать.

Однако некоторые инновации могут прийтись не по вкусу пользователям. Так, например, разработчики U Ultra решили вслед за Apple отказаться от устаревшего разъёма для наушников 3,5 мм.