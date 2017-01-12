Беги, мужик, беги: Рунет обрушился на возможного виновника ЧП со скорой на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Супруг владелицы иномарки, помешавшей бригаде скорой помощи спасти молодого мужчину в Петропавловске-Камчатском, работает гендиректором турфирмы «Камчатское бюро путешествий и экскурсий».

Как следует из данных на его странице «Вконтакте», мужчина в 2003 году закончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ в 2003 году, сейчас возглавляет турфирму. Предполагается, что именно он является пассажиром, который неадекватно себя вел и кидался на врача неотложки, которая пыталась спасти 21-летнего молодого человека.

Отметим, что в статусе в своем аккаунте Роман Л. призывает своих подписчиков «быть осторожными в своих желаниях: они сбываются». В комментариях другие пользователи уже дали совет мужчине «бежать».

«Беги, мужик, беги…Тебе тот труп не простят!», — написал Андрей Теличко.

Как сообщала ранее «Свободная пресса», на видео дорожного конфликта в Петропавловске-Камчатском, видно, что инцидент произошел в темное время суток на заставленной машинами дороге вдоль дома. Машина скорой помощи и легковой автомобиль, за рулем которого находится девушка, стоят напротив друг друга. Одному из водителей нужно было уступить дорогу. «Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали», — кричит водитель неотложки.