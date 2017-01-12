МИД РФ сожалеет, что Германия вслед за США начала охоту на «русских хакеров»

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление по поводу того, что власти Германии вслед за США решили проверить факты якобы влияния российских хакеров на выборы. Захарова предостерегла, что это может иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Захарова прокомментировала новость о том, что власти Германии, следуя примеру США, поручили спецслужбам проверить, действительно ли Россия якобы хочет повлиять на выборы в стране.