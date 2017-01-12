Президент Таджикистана назначил старшего сына мэром Душанбе

Душанбе, 12 января. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал указ, согласно которому его старший сын Рустами Эмомали назначен исполняющим обязанности мэра столицы страны. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Ранее 29-летний политик возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией и финансовому контролю. При этом все руководство Душанбе было отправлено в отставку.

Напомним, в конце декабря министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода отказался вводить запрет на полеты российской компании «Уральские авиалинии».

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