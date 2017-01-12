Ликвидированные в Чечне боевики готовили теракты по указке ИГИЛ

Грозный, 12 января. Бандгруппа, раскрытая в Чеченской республике, планировала совершить ряд терактов на территории региона. Так, на сайте республиканского МВД сообщается, что боевики действовали по указке «Исламского государства» (ИГИЛ).

Как говорится в сообщении ведомства, боевики также планировали убийство религиозных деятелей и сотрудников правоохранительных органов. Несколько десятков участников НВФ и их пособники, у которых изъяты оружие и боеприпасы, были установлены и задержаны при отработке полученной оперативной информации полицейскими.

Ранее сообщалось, что двое бойцов Росгвардии погибли в результате боестолкновения с членами бандформирования возле населенного пункта Гелдаган в Чечне.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.