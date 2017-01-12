Санитар-губернатор: как новый глава Одессы станет личным карманом Порошенко

Петр Порошенко назначил нового губернатора Одесской области. Им стал бизнесмен Максим Степанов, которого гарант конституции лично представил сотрудникам областной администрации. Украинский журналист и политолог Юрий Кот поделился с Федеральным агентством новостей мнением о новом губернаторе.

«Этот человек настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, — цитируют слова Порошенко «Известия». — Человек, который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять».

Известно, что в декабре прошлого года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы Украины сообщила, что Степанов выиграл конкурс на должность главы Одесской области. До того как пойти в политику, Максим Степанов около пяти лет руководил полиграфическим комбинатом «Украина», печатающим биометрические документы, в том числе и новые паспорта.

Но что известно о новом преемнике Михаила Саакашвили, чья политическая карьера на Украине затрещала по швам?

Максим Степанов родился в городе Сковородино Амурской области 18 августа 1975 года. Имеет два высших образования: в 1998 году он окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького, в 2004 — Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика». В начале 90-х Степанов работал санитаром в больнице. В скандалах замечен не был, однако СМИ утверждают, что он входит в окружение украинского олигарха Игоря Коломойского, известного в народе как Дядя Беня.

По мнению собеседника ФАН Юрия Кота, «Степанов — это компромиссная фигура для Порошенко и Коломойского, которые продолжают крутить свое гешефты под видом ссоры»

«Милые бранятся, только тешатся. Это абсолютно безамбициозный человек. Те, кто его знает, говорят, что потом он не собирается идти в политику и создавать партии. Его появление в Одессе удивительным образом совпало с появлением вора в законе Антимоса Кухилавы, которого еще называют «смотрящим за Украиной». Похоже, что грузинские воры времен Саакашвили меняются на старых, добрых и проверенных украинских воров времен Виктора Януковича и нынешней власти, — комментирует для ФАН журналист. — Могу сказать, что Степанов достаточно предприимчивый человек, который смог разбить монополию на производство биометрических паспортов, переориентировать предприятие, которое он возглавил в 2011 году, и начать зарабатывать. Во всей этой истории меня удручает то, каким именно способом был назначен новый губернатор. На Украине рассказывают о том, что Степанов выиграл конкурс и думают, что все вокруг дураки».

Собеседник рассказал, что за неделю до конкурса сведущие люди говорили, что именно Степанов станет губернатором Одесской области.

«Так что рассказы о конкурсе — это филькина грамота и очередной трагифарс. Очевидно, что Степанов будет смотрящим президента по Одессе, будет контролировать одесский порт, контрабанду, седьмой километр. Сомневаюсь, что хоть кто-то сделает хорошее одесситам. Хотя на фоне Саакашвили любой мало-мальски старающийся чиновник будет выглядеть положительно», — резюмирует собеседник ФАН.