Захарова назвала парадоксальной блокировку «Дождя» на Украине

Москва, 12 января. Блокировка телеканала «Дождь» на Украине — парадоксальный акт цензуры со стороны официального Киева. Украинская цензура может пойти и дальше. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подтвердила блокировку вещания «Дождя» на территории Украины.

«Это уже акт цензуры официального Киева, который можно назвать парадоксальным. Мы об этом предупреждали. Цензура пойдет и дальше», — считает Захарова.

Захарова пообещала привлечь к данному факту внимание международных площадок и правозащитников, в частности, представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуньи Миятович. Возможно, эти меры приведут к тому, что вещание «Дождя» и других телеканалов будет возобновлено, «но надежды на это мало».