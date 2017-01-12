Жительница Белоруссии отсидит два года в тюрьме за эротическое фото в соцсети

Минск, 12 января. Суд города Гродно приговорил к двум годам лишения свободы гражданку Белоруссии, которая сохранила у себя на странице в социальной сети пикантное фото. Об этом сообщает белорусское интернет-издание Tut.by.

Как выяснилось, весной 2016 года девушка сохранила на своей странице в соцсети фотографию эротического содержания, на которой запечатлены мужчина и две девушки изображали в интимных позах. При этом девушка не обратила внимания на половой орган, который фигурировал на фотографии, однако его смогли рассмотреть правоохранители.

Девушку осудили по статье «Хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием Интернета». Также ей предстоит выплатить 690 рублей штрафа.