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МИД РФ о закрытии базы в Мэриленде: Такого не было даже в холодную войну
Политика

МИД РФ о закрытии базы в Мэриленде: Такого не было даже в холодную войну

Сегодня 16:26
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МИД РФ о закрытии базы в Мэриленде: Такого не было даже в "холодную войну"

Москва, 12 января. Закрытие базы отдыха в Мэриленде является захватом США российской собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что, когда в разгар холодной войны СССР покупал эти объекты в Мэриленде, пресса пугала американцев тем, что русские все купят.

«В реке Честер будут всплывать ядерные подлодки СССР, собирать американские секреты и подбирать американских перебежчиков», — привела она пример.

Однако она подчеркнула, что даже в холодную войну США не шли на такую конфронтацию, и семьи российских дипломатов беззаботно проводили досуг.

«Нельзя назвать иначе, чем захват российской собственности», — подчеркнула она.

Захарова заметила, что это произошло «при убежденном дипломате Обаме».

Она подчекрнула, что президент США Барак Обама этими действиями несет всю ответственность за сохранность объектов.

«Практика заключается в том, что Обама не сможет отменить зиму. Эти помещения отапливались. Провести за несколько часов нормальную консервацию зданий технически невозможно. Если что-либо случится со зданиями, с этой собственностью, вся ответственность будет лежать на США», — заметила она.

комментарии
Алексей Громов
#мария захарова
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