Москва, 12 января. Закрытие базы отдыха в Мэриленде является захватом США российской собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова обратила внимание, что, когда в разгар холодной войны СССР покупал эти объекты в Мэриленде, пресса пугала американцев тем, что русские все купят.
«В реке Честер будут всплывать ядерные подлодки СССР, собирать американские секреты и подбирать американских перебежчиков», — привела она пример.
Однако она подчеркнула, что даже в холодную войну США не шли на такую конфронтацию, и семьи российских дипломатов беззаботно проводили досуг.
«Нельзя назвать иначе, чем захват российской собственности», — подчеркнула она.
Захарова заметила, что это произошло «при убежденном дипломате Обаме».
Она подчекрнула, что президент США Барак Обама этими действиями несет всю ответственность за сохранность объектов.
«Практика заключается в том, что Обама не сможет отменить зиму. Эти помещения отапливались. Провести за несколько часов нормальную консервацию зданий технически невозможно. Если что-либо случится со зданиями, с этой собственностью, вся ответственность будет лежать на США», — заметила она.