Установлена личность владелицы иномарки, заблокировавшей скорую на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Установлена личность владелицы иномарки, помешавшей скорой помощи спасти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Машина с неадекватным водителем перегородила дорогу «неотложке». Молодой человек умер, не дождавшись помощи.

Оказалось, что машина принадлежит 30-летней местной жительнице Ульяне Л. На своей странице «ВКонтакте» женщина активно делилась снимками игрушек, которые связала сама и даже предлагала прибрести их на заказ.

Как сообщала ранее газета «Известия», по факту гибели пациента уже идет доследственная проверка. «21-летний мужчина вместе со своим братом находился в квартире. В какой-то момент ему стало плохо, и его брат вызвал бригаду скорой помощи», — заявили в пресс-службе городского СУ СК РФ. При этом в ведомстве особо подчеркнули, что медики выехали на вызов незамедлительно, у машины были включены спецсигналы.