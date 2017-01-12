Франция начала поставлять газ на Украину

Киев, 12 января. С 1 января 2017 года французская энергокомпания Engie начала поставлять газ на территорию Украины. Об этом в четверг сообщили официальные представители компании «Укртрансгаз».

Ежедневно Engie предоставляет украинской стороне 0,4 миллиона кубометров голубого топлива.

«За первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступило 3,9 миллиона кубометров газа», — отметили в пресс-службе «Укртрансгаз».

Напомним, ранее российская корпорация «Газпром» проинформировала о том, что трехсторонние переговоры по газу могут пройти уже в феврале 2017 года.

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