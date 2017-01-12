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Никифоров назвал единственный положительный момент хакерского скандала в США
Политика

Никифоров назвал единственный положительный момент хакерского скандала в США

Сегодня 16:10
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Никифоров назвал единственный положительный момент хакерского скандала в США

Москва, 12 января. Обвинения в хакерских атаках, которые власти США выдвигают против России, имеют лишь один положительный момент — они повышают имидж российских IT-специалистов в мире. 

Такое заявление в четверг сделал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров во время встречи с журналистами в кулуарах Гайдаровского форума. По его словам, американские политики, сами того не подозревая, делают бесплатную рекламу российским программистам.

«Я единственный позитивный момент в этом вижу — что это повышает имидж качества подготовки IT-специалистов в России», — отметил Никифоров.

Напомним, что Вашингтон неоднократно обвинял Россию в организации хакерских атак во время предвыборной гонки в США, однако так и не представили никаких доказательств своей теории.

комментарии
Геннадий Плющев
#николай никифоров
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