FAN-TV Лента новостей
Шойгу: Высокоточное оружие станет основной ударной силой российского флота
Политика

Шойгу: Высокоточное оружие станет основной ударной силой российского флота

Сегодня 16:16
71

Шойгу: Высокоточное оружие станет основной ударной силой российского флота

Москва, 12 января. В настоящее время российское министерство обороны проводит стратегию оснащения российских ракетных войск наиболее современными видами высокоточного неядерного вооружения, осуществляется также модернизация стратегической авиации РФ.

Как объяснил в ходе лекции для высших чинов Минобороны Сергей Шойгу, в российском военном ведомстве считают достигнуть положения, в котором основным сдерживающим фактором в международных конфликтах будет не ядерный, а ракетный потенциал и высокоточное оружие позволит избежать вероятности применения ядерных устройств.

«В первую очередь это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения. К 2021 году более чем в 4 раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», — рассказал Шойгу.

Он выразил уверенность в том, что к 2021 году оснащенность РВСН, морских сил сдерживания и стратегической авиации современным высокоточным оружием составит не менее 72%. В настоящее время, заявил Шойгу, целью Минобороны РФ является поддержание военных сил России на устойчивом уровне боеготовности.

комментарии
Валентин Меликов
#сергей шойгу
Новости партнеров
Эксклюзив

​Око за око, зуб за зуб: как проходит обмен пленными на Украине

Сегодня 16:33
51

Сирия новости 12 января 2017 16.30: авиаудары США по Идлибу угрожают перемирию, в Хомсе уничтожен командир ИГ

Сегодня 16:30
24

Власти Петербурга о передаче Исаакиевского собора церкви: Не ищите черную кошку, ее там нет

Сегодня 15:45
81

Видео с чужой планеты: как станция Huygens на Титан садилась

Сегодня 15:20
230

Шойгу заставит НАТО понервничать: почему «Калибры» вызывают шок и трепет

Сегодня 15:12
444
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ликвидированные в Чечне боевики готовили теракты по указке ИГИЛ

16:40

Ракетные войска ЦВО получили на вооружение новейшие комплексы «Панцирь»

16:39

МИД РФ сожалеет, что Германия вслед за США начала охоту на «русских хакеров»

16:36

​Око за око, зуб за зуб: как проходит обмен пленными на Украине

16:33

Установлена личность владелицы иномарки, заблокировавшей скорую на Камчатке

16:33

Франция начала поставлять газ на Украину

16:32

Тайваньская HTC показала «двухголовый» смартфон-шпион

16:32

Сирия новости 12 января 2017 16.30: авиаудары США по Идлибу угрожают перемирию, в Хомсе уничтожен командир ИГ

16:30

Пьяный лихач прокатил инспектора ДПС на капоте в Челябинске

16:29

Захарова назвала парадоксальной блокировку «Дождя» на Украине

16:27

МИД РФ о закрытии базы в Мэриленде: Такого не было даже в холодную войну

16:26

Де Мистура рассказал о проблемах перемирия в Сирии

16:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ликвидированные в Чечне боевики готовили теракты по указке ИГИЛ
Читать
Закрыть