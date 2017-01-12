Шойгу: Высокоточное оружие станет основной ударной силой российского флота

Москва, 12 января. В настоящее время российское министерство обороны проводит стратегию оснащения российских ракетных войск наиболее современными видами высокоточного неядерного вооружения, осуществляется также модернизация стратегической авиации РФ.

Как объяснил в ходе лекции для высших чинов Минобороны Сергей Шойгу, в российском военном ведомстве считают достигнуть положения, в котором основным сдерживающим фактором в международных конфликтах будет не ядерный, а ракетный потенциал и высокоточное оружие позволит избежать вероятности применения ядерных устройств.

«В первую очередь это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения. К 2021 году более чем в 4 раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», — рассказал Шойгу.

Он выразил уверенность в том, что к 2021 году оснащенность РВСН, морских сил сдерживания и стратегической авиации современным высокоточным оружием составит не менее 72%. В настоящее время, заявил Шойгу, целью Минобороны РФ является поддержание военных сил России на устойчивом уровне боеготовности.