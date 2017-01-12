Семья из Нижнего Новгорода утопила нежеланного первенца и выбросила тело в лесу

Нижний Новгород, 12 января. Молодые родители зверски убили собственного новорожденного ребенка, а после спрятали тело малыша в лесу.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, сейчас следствие по делу о чудовищном преступлении завершено и материалы передали в суд. В ходе расследования было установлено, что абсолютно здорового мальчика 27-летняя жительница Нижнего Новгорода родила 31 января минувшего года в своей квартире. При этом на учет по беременности она не вставала и за медицинской помощью не обращалась.

«На следующий день, 1 февраля, родители утопили мальчика в ванной, а затем вывезли тело погибшего ребенка в лесополосу, где бросили», — уточнили в ведомстве. Задержать детоубийц удалось в марте. Они полностью признали вину. Сейчас пара находится под стражей.