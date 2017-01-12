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Сирия: 500 боевиков сложили оружие в долине Вади-Барада под Дамаском
Новости Сирии

Сирия: 500 боевиков сложили оружие в долине Вади-Барада под Дамаском

Сегодня 16:05
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Сирия: 500 боевиков сложили оружие в долине Вади-Барада под Дамаском

Дамаск, 12 января. Члены бандформирований добровольно сложили оружие в нескольких районах долины Вади-Барада под Дамаском. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на координатора по переговорам между боевиками и властями Сирии Али Юсефа.

«Не менее 500 человек воспользовались декретом президента об амнистии, среди них есть боевики и дезертиры, укрывавшиеся от воинской обязанности», — отметил он.

Юсеф добавил, что за минувшие сутки несколько сотен человек, из числа сложивших оружие боевиков, прошли проверку в правоохранительных органах. Также он добавил, что число сдавшихся боевиков неуклонно растет, а процесс примирения выходит на новый уровень, охватывая все больше населенных пунктов.

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Кирилл Иванов
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