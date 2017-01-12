Захарова: США раздули из высылки российских дипломатов блокбастер

Москва, 12 января. Высылка российских дипломатов из США напоминала какой-то блокбастер, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из США. Она отметила, что это произошло накануне Нового года.

«В течение нескольких часов в ночное время наши дипломаты вывозили все имущество, речь идет о тех вещах, которые стоят на балансе. Похоже на блокбастер! Вывоз вещей проводился под контролем американских спецслужб. Они рассредоточились с внешней стороны ограждения, заблокировали главный и запасной вьезды, установили прожекторы, в воздухе витали дроны и два вертолета с оптической аппаратурой, а с моря были катеры».

Она подчеркнула, что закрытие базы отдыха в Мэриленде было преподнесено западными СМИ так, будто «накрылось шпионское гнездо русских».