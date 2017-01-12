Ракетные войска ЦВО получили на вооружение новейшие комплексы «Панцирь»

Новосибирск, 12 января. Личный состав соединения ПВО Центрального военного округа получил новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Комплексы будут нести боевое дежурство на охране стратегически важных промышленных и военных объектов в Центральном военном округе и значительно усилят систему противовоздушной обороны в Западной Сибири. Предварительно зенитчики ЦВО успешно прошли программу подготовки на полигоне около Астрахани и провели серию контрольных стрельб. Комплекс «Панцирь» предназначен для прикрытия объектов от всех видов воздушного нападения и способен поразить все типы беспилотных и пилотируемых целей.