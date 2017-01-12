Захарова объяснила, как Обама берет Трампа в «заложники» через Прибалтику

Москва, 12 января. Москва обеспокоена размещением в Прибалтике военных сил США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Обратили внимание на размещение в Прибалтике сил США. Очевидно, что целью подобных усилий является попытка доживающей последние дни администрации Обамы максимально осложнить наши отношения и сделать новую администрацию заложниками ситуации», — заявила Захарова.

Москва надеется, что новая администрация не пойдет по этой «тупиковой, провоцирующей конфронтацию между нашими странами линии», подчеркнула официальный представитель МИД РФ.