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Захарова объяснила, как Обама берет Трампа в «заложники» через Прибалтику
Политика

Захарова объяснила, как Обама берет Трампа в «заложники» через Прибалтику

Сегодня 16:11
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Захарова объяснила, как Обама берет Трампа в «заложники» через Прибалтику

Москва, 12 января. Москва обеспокоена размещением в Прибалтике военных сил США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Обратили внимание на размещение в Прибалтике сил США. Очевидно, что целью подобных усилий является попытка доживающей последние дни администрации Обамы максимально осложнить наши отношения и сделать новую администрацию заложниками ситуации», — заявила Захарова.

Москва надеется, что новая администрация не пойдет по этой «тупиковой, провоцирующей конфронтацию между нашими странами линии», подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Герман Парло
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Захарова назвала доклад спецслцжб США о «русских хакерах» набором абсурдных клише
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