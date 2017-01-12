Захарова назвала доклад спецслцжб США о «русских хакерах» набором абсурдных клише

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала доклад американских спецслужб о якобы вмешательстве русских хакеров в ход президентских выборов в США. Захарова охарактеризовала документ как «набор абсурдных клише».

Комментируя доклад о выборах в США, Захарова сказала следующее: «название громкое, содержание скудное и странное», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД отметила, что доклад написан в «привычной» тональности, а его целью является ее бльшее осложнение отношений России и США.

«Ничего нового никто для себя не почерпнул. Набор абсурдных клише», — отметила Захарова.

Историю с «русскими хакерами» Захарова назвала примером информационной карусели, когда тема разрабатывается, преподносится как утечка, подхватывается СМИ, а потом попадает в госструктуры, и те начинают ее муссировать.

Представитель МИД РФ напомнила о реально имевших место случаях шпионажа со стороны США. Также Захарова отметила, что если бы те, кто составлял доклад, почитали бы «Радио свобода» или «Голос Америки», то «позвонили бы нам и извинились».

«Такой поток пропаганды не имеет аналогов!» — отметила Захарова.