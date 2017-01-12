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Де Мистура рассказал о проблемах перемирия в Сирии
Политика

Де Мистура рассказал о проблемах перемирия в Сирии

Сегодня 16:25
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Де Мистура рассказал о проблемах перемирия в Сирии

Женева (Швейцария), 12 января. Режим тишины на территории Сирийской Арабской Республики соблюдается, однако есть ряд исключений. Так считает специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Перемирие должно было увеличить гуманитарный доступ в осажденные районы. К сожалению, этого не происходит», — пожаловался дипломат.

По словам де Мистуры, решение данной проблемы должно стать приоритетом для всех сторон, заинтересованных в урегулировании регионального конфликта.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, межсирийские переговоры в Астане могут стартовать уже 23 января.

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