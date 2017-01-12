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Запрещенный на Украине «Дождь» надеется на изобретательность украинских зрителей
Общество

Запрещенный на Украине «Дождь» надеется на изобретательность украинских зрителей

Сегодня 15:51
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Запрещенный на Украине «Дождь» надеется на изобретательность украинских зрителей

Москва, 12 января. Руководство российского телеканала «Дождь», который в четверг был запрещен на территории Украины, сожалеет о данном решении Киева.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что телеканал, освещая новости, связанные с Крымом, руководствовался российским законодательством. Она напомнила, что, согласно российской конституции, Крым является частью России.

При этом Синдеева выразила надежду на то, что украинские зрители найдут другие способы просмотра телеканала. Об этом говорится на официальном сайте «Дождя».

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть «Дождь» через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — отметила она.

Ранее сообщалось, что телеканал «Дождь» был запрещен к трансляции на территории Украины. Поводом послужило размещение рекламы, что противоречит украинскому законодательству, и демонстрация карты, на которой Крым изображен, как часть России.

комментарии
Геннадий Плющев
#наталья синдеева
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