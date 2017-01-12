МИД РФ надеется, что встреча в Астане даст импульс урегулированию в Сирии

Москва, 12 января. МИД РФ выражает надежду на то, что предстоящая встреча в Астане по вопросам сирийского урегулирования послужит импульсом для конструктивной работы всех сторон. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова сообщила, что МИД РФ рассчитывает на то, что намеченная на 23 января встреча в Астане даст импульс для конструктивной работы всех сторон, участвующих в процессе мирного урегулирования в Сирии.