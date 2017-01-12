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Пентагон и Госдеп США разошлись в оценке результатов операции ВКС РФ в Сирии
Политика

Пентагон и Госдеп США разошлись в оценке результатов операции ВКС РФ в Сирии

Сегодня 16:21
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Пентагон и Госдеп США разошлись в оценке результатов операции ВКС РФ в Сирии

Москва, 12 января. Министр обороны США Эштон Картер охарактеризовал вклад Москвы в борьбу с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» как нулевой, однако глава Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Керри придерживается другой точки зрения. Об этом сообщают «Известия».

По мнению Керри, «военная операция России в Сирии для предотвращения захвата власти террористами экстремистской группировки ИГ была успешной». Также глава Госдепартамента отметил, что президент России Владимир Путин поддержал Башара Асада, потому что ИГ добились значительных успехов в борьбе с правительством Сирии.

Также успехи России в Сирии подтверждает статистика, согласно которой за год ВКС РФ разгромили крупные формирования террористов в районах Хамы и Хомса. Выбиты террористы из Латакии и районов на юге и севере Дамаска, разблокирована дорога, которая связывает столицу с северными провинциями. Освобожден от террористов второй по значению город Сирии Алеппо. Кроме того, были ликвидированы 725 тренировочных лагерей террористов, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, более 1500 единиц военной техники, 35 тысяч террористов, среди которых 204 полевых командира.

В то время как авиация коалиции под руководством США совершила восемь тысяч боевых вылетов и нанесла более двух тысяч ударов по объектам террористов, уничтожив три моста через реку Евфрат, которыми пользовались местные жители, электроподстанцию в Алеппо, госпиталь организации «Врачи без границ» в Маарет-эн-Нуумане. Нанесла «ошибочный» удар по позициям правительственных войск в Дейр-эз-Зоре, в результате которого погибли 62 сирийских военнослужащих, а также разбомбила большое количество других объектов гражданской инфраструктуры.

Данные факты ярко иллюстрируют провал администрации президента США в Сирии, представителем которой является Эштон Картер.  Успехи России в Сирии вызывают злость и зависть Эштона Картера, как и его шефа — президента Барака Обаму, который в ближайшем будущем покинет Белый дом.

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Кирилл Иванов
#эштон картер
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