МИД РФ: Боевики ИГИЛ пытаются сорвать перемирие в Сирии

Москва, 12 января. Террористы пытаются сорвать перемирие в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что в Сирии наметились признаки улучшения ситуации — прекращение огня поддерживается по всей стране. Однако боевики запрещенных в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусры» не прекратили попыток сорвать перемирие.

«В канун католического Рождества они лишили питьевой воды конгломерацию Дамаска: слили туда мазут, — рассказала она. — После этого наши коллеги в западных странах так и будут называть их умеренными?»

Она отметила, что терроризм — это не только взрывы и смертники, но и целенаправленное нанесение вреда инфраструктуре.