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Назван топ-5 самых желанных в России внедорожников 2017 года
Технологии

Назван топ-5 самых желанных в России внедорожников 2017 года

Сегодня 16:02
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Назван топ-5 самых желанных в России внедорожников 2017 года

Москва, 12 января. В число самых ожидаемых в России внедорожников попали автомобили, представленные на автосалонах по всему миру — в том числе отечественные наработки. Составленный аналитиками список включает наиболее ожидаемые машины наступившего года.

Компания Land Rover, представившая осенью новое поколение моделей внедорожника Discovery, откроет продажи автомобилей этой марки уже в конце зимы. Автомобиль будет поставляться в комплектации с двигателем Td6 мощностью 249 лошадиных силы и с двигателем V6, мощность которого достигает внушительных 340 лошадиных сил.

Кроме того, в список самых долгожданных кроссоверов 2017 года попали изящный Mazda CX-5, премиальный Renault Koleos, отечественная модель Lada Vesta SW Cross — несмотря на скромные показатели по мощности, российская модель выглядит ничуть не менее роскошно, чем западные аналоги — и снабженное высоким клиренсом обновление линейки Volkswagen Tiguan.

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Валентин Меликов
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