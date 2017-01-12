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ВКС РФ уничтожили базы «противника» в Краснодарском крае
Россия

ВКС РФ уничтожили базы «противника» в Краснодарском крае

Сегодня 15:58
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ВКС РФ уничтожили базы «противника» в Краснодарском крае

Краснодар, 12 января. Экипажи штурмовиков Су-25СМ отработали пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб на авиаполигонах Южного военного округа.

В учениях задействованы экипажи 20 самолетов, которые выполняют боевые задачи в горной местности на высоте до трех тысяч метров при скорости от 300 до 800 километров в час. Пилоты должны выйти на цель в ночных условиях и успешно поразить укрепление или командный пункт условного противника. В текущем году летчикам Су-25СМ предстоит совершить более полутора тысяч вылетов и провести учебные стрельбы для уничтожения бронетехники, авиационного парка, укреплений и баз условного противника.

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Алексей Громов
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Сирия: 500 боевиков сложили оружие в долине Вади-Барада под Дамаском
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